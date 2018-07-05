Хавбек "Динамо" будет играть в Первой лиге за "Металлист-1925"

Харьковский «Металлист 1925», который в этом сезоне дебютирует в Первой лиге, официально объявил о подписании первого новичка. Им стал 20-летний полузащитник Иван Калюжный, принадлежащий киевскому «Динамо». Харьковским клубом он взят пока что в аренду. Играть будет под 21-м номером.

Калюжный родился 21-го января 1998 года в селе Довжик Золочевского района Харьковской области. Он является воспитанником харьковского «Металлиста» (первые тренеры Владимир Линке и Олег Крамаренко).

В составе «Металлиста» Иван успешно играл в Детско-юношеской лиге Украины. Калюжный стал чемпионом Украины ДЮФЛ U-14 сезона 2011/2012. Затем дважды становился бронзовым призёром: сначала чемпионата Украины ДЮФЛ U-15 (сезон 2012/2013) и потом бронзовым призёром чемпионата Украины ДЮФЛ U-16 (2013/2014). Полузащитник «Металлиста» был признан лучшим полузащитником ДЮФЛ U-15 сезона 2012/2013 и лучшим полузащитником ДЮФЛ U-16 сезона 2013/2014.

В феврале 2015 года Калюжный перешел в «Динамо», но за первую команду не играл.