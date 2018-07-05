"Динамо" – "Тяньцзинь Цюаньцзинь": обзор матча и видео голов

Счет открыл бронзовый призер чемпионата Китая на 24-й минуте, однако еще до перерыва Буяльский сравнял счет,а затем Русин вывел киевлян вперед.

После перерыва Модест и Пато забили два мяча в ворота Рудько, но под занавес встречи Вербич спас Динамо от поражения.

Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзинь 3:3

Голы: Буяльский, 38, Русин, 44, Вербич, 86 — Пей Шуай, 24, Модест, 55, Пато, 57.

Динамо (первый тайм): Маханьков, Михайличенко (Смирный, 27), Папа Гуйе, Алибеков, Морозюк, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Леднев, Русин.

Динамо (второй тайм): Рудько, Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че, Шепелев, Калитвинцев, Вербич, Гармаш, Беседин.