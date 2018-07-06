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Ярмоленко высказался о системе VAR на ЧМ-2018

Андрей Ярмоленко
19:10 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Полузащитник сборной Украины прокомментировал систему видеопомощи арбитрам на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу-2018 впервые используется система видеопомощи арбитрам. В большинстве поединков рефери пользовались услугами VAR, что заметно снизило количество судейских ошибок в матчах мундиаля.

Своим мнением о системе VAR поделился полузащитник сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко.

"В принципе, раньше я был против этого. Мне казалось, что будет теряться какая-то динамика самой игры. Но сейчас, глядя на то, как довольно-таки быстро принимаются решения и нет огромных пауз, то все кажется неплохо. Считаю, что все должно быть справедливо, чтобы потом судей не упрекали в ошибках и предвзятости. Если это помогает установить справедливость – это прекрасно. Главное, чтобы видеоповторы не замедляли игру и не стали поводом для возможных недоразумений", – цитирует Ярмоленко SportРепортер.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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