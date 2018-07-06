Защитник сборной Хорватии - о предстоящем матче против России
Новости спорта: Защитник сборной Хорватии прокомментировал предстоящий четвертьфинал против россиян
Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько заявил, что его команде будет непросто играть в Сочи.
«Мы концентрируемся только на нашей игре. Уважаем Россию, ведь она не случайно попала в четвертьфинал. У россиян хорошая команда, которая, безусловно, получит отличную поддержку от фанатов, но это ничего не меняет. В Сочи нам может быть еще тяжелее, чем в Нижнем Новгороде. Но это не может быть нашим оправданием», — сказал Врсалько.
Ранее Лука Модрич заявил, что был удивлен выходу России в четвертьфинал.
Встреча сборных России и Хорватии пройдет в Сочи 7 июля. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.