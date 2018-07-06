Фонсека об игре новичков на сборах

"Мы встретились с очень агрессивной командой, которая не давала много свободного пространства между линиями. Показали отличную интенсивность, особенно в первом тайме, и много других положительных качеств. Действительно, матч дал превосходную информацию на будущее.

НоНовички прекрасно интегрируются в коллектив. Важно было посмотреть, насколько хорош при такой сложности игры будет их ответ на поле, и я остался очень доволен работой ребят.

Мораес очень умный и опытный футболист, а сейчас начинает понимать нашу игру. Фернандо еще достаточно молод, тем не менее удивляет меня тем, как быстро схватывает нужную информацию. Он знает зоны, где нужно принять мяч, где в принципе нужно находиться на поле. С Данченко мы уже прекрасно знакомы – Олег был на высочайшем уровне.

Майкон имел мало игрового времени: был травмирован и впервые поучаствовал в матче, хотя тоже хорошо себя проявляет, как и другие ребята – Тотовицкий, Болбат и Пихаленок. Я доволен всеми", – цитирует португальца официальный сайт "горняков"