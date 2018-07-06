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Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018

Cборная Бразилии
08:52 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: В финале бразильцы обыграют команду Хорватии

Компьютер одного из американских банков вычислил, что чемпионат мира по футболу 2018 года выиграет сборная Бразилии, которая в финале переиграет Хорватию. Компьютер произвел расчет около миллиона вариантов развития событий в ближайших матчах ЧМ-2018 и предсказал победу бразильцев над хорватами.

Шансы "пентакампеонов" на чемпионство машина оценила в 24,9 процента. Также компьютер вычислил, что Хорватия обыграет и Россию в четвертьфинале, и Англию в полуфинале.

Отметим, что эта же машина уже пыталась прогнозировать финалистов ЧМ-2014. Тогда компьютер напророчил пару Германия – Бразилия. Но эти команды встретились раньше – в полуфинале. Немцы в итоге до решающей игры дошли и стали чемпионами

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Новости спорта, Cборная Бразилии, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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