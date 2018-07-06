Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018

Компьютер одного из американских банков вычислил, что чемпионат мира по футболу 2018 года выиграет сборная Бразилии, которая в финале переиграет Хорватию. Компьютер произвел расчет около миллиона вариантов развития событий в ближайших матчах ЧМ-2018 и предсказал победу бразильцев над хорватами.

Шансы "пентакампеонов" на чемпионство машина оценила в 24,9 процента. Также компьютер вычислил, что Хорватия обыграет и Россию в четвертьфинале, и Англию в полуфинале.

Отметим, что эта же машина уже пыталась прогнозировать финалистов ЧМ-2014. Тогда компьютер напророчил пару Германия – Бразилия. Но эти команды встретились раньше – в полуфинале. Немцы в итоге до решающей игры дошли и стали чемпионами