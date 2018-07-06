Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Бразильский футболист больше не сыграет на ЧМ-2018

Данило
10:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник сборной Бразилии из-за травмы не выйдет на поле в матчах чемпионата мира.

Правый защитник Манчестер Сити на чемпионат мира в составе сборной Бразилии поехал основным на своей позиции после травмы Дани Алвеса.

В первом матче против Швейцарии Данило вышел в стартовом составе, но перед поединком против Коста-Рики получил травму на тренировке.

Во встречах с Коста-Рикой и Сербией на групповом этапе и Мексикой в 1/8 финала Данило на поле не появлялся. К матчу с Бельгией в четвертьфинале он должен был быть готов, но, как сообщает официальный твиттер федерации футбола Бразилии, он повредил голеностоп.

Времени до конца чемпионата мира, чтобы залечить эту травму, не хватит. Данило останется в расположении сборной до конца ее выступлений на ЧМ-2018.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Данило, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Стало известно, когда Буффон станет игроком ПСЖ Форвард "Шахтера" продолжит выступления в составе новичка УПЛ Самые привлекательные возлюбленные мировых звезд футбола (Фото)

Последние новости

Стоимость акций Ювентуса резко выросла из-за Роналду В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму Адвокат рассказала о состоянии здоровья нардепа Савченко
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
02 Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018
03 Форвард "Шахтера" продолжит выступления в составе новичка УПЛ
04 Бразильский футболист больше не сыграет на ЧМ-2018
05 Защитник сборной Хорватии - о предстоящем матче против России
Новости сегодня
11:10 Торговые войны: Китай ввел ответные пошлины на товары США
11:08 В Херсонской области затонула яхта: экипаж и пассажиры не пострадали
11:05 19-летняя выпускница со стальными мышцами, которая поразила Instagram своим телом (Фото)
11:03 Эксперты рассказали, что новинка от Samsung порадует пользователей уже в январе
11:03 Во Франции продолжаются протесты против полицейского насилия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Газпром" рассекретил свои активы в Британии
"Газпром" рассекретил свои активы в Британии
Новости: В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ
В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа
Новости: От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
Новости: Рецепт дня: курица с абрикосами
Рецепт дня: курица с абрикосами
Добавить комментарий
0