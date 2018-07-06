Бразильский футболист больше не сыграет на ЧМ-2018

Правый защитник Манчестер Сити на чемпионат мира в составе сборной Бразилии поехал основным на своей позиции после травмы Дани Алвеса.

В первом матче против Швейцарии Данило вышел в стартовом составе, но перед поединком против Коста-Рики получил травму на тренировке.

Во встречах с Коста-Рикой и Сербией на групповом этапе и Мексикой в 1/8 финала Данило на поле не появлялся. К матчу с Бельгией в четвертьфинале он должен был быть готов, но, как сообщает официальный твиттер федерации футбола Бразилии, он повредил голеностоп.

Времени до конца чемпионата мира, чтобы залечить эту травму, не хватит. Данило останется в расположении сборной до конца ее выступлений на ЧМ-2018.