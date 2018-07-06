Виллиан - о предстоящем матче со сборной Бельгии на ЧМ-2018

В пятницу, 6-го июля, Бразилия сыграет против Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2018. Матч начнется в 21:00 и пройдет в Казани. Победитель пары встретится с победителем пары Уругвай — Франция.

"Команда прогрессировала с первой игры. В первом матче присутствовала нервозность, дебют со Швейцарией был более сложным, но мы шаг за шагом наращивали обороты. Я думаю, что сейчас мы находимся на том же уровне, что и в квалификационных матчах", — цитирует Виллиана официальный сайт Челси.

"Мы испытываем большое уважение к нашему сопернику, мы знаем, каким уровенем мастерства обладает Бельгия. Но мы должны продолжать играть в том же ключе, прибавляя от матча к матчу, и именно это мы и сделаем в предстоящей встрече".

"Азар очень скромный игрок, и мне нравится ежедневно выступать с ним на клубном уровне. Но теперь для каждого из нас настало время защищать цвета своей сборной, и я надеюсь оказаться победителем. Он является одним из лучших игроков в мире, но сейчас я на другой стороне, и я хочу сделать все для победы. Я знаю, что после мы останемся друзьями".