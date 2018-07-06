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Украинский клуб хочет подписать Роналду
11:39 Сегодня Телеграф
Новости спорта: НК Верес нашел способ быстро вернуться в УПЛ.
Криштиану Роналду рассорился с руководством Реала и собирается перейти в Ювентус. Но есть предложение покруче – Криштиану приглашают в Верес.
Чули, що @realmadrid та @Cristiano не можуть домовитися про новий контракт?
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