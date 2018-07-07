Вербич рассказал о подготовке Динамо к новому сезону

"Мы пока на стартовом этапе подготовки. Поэтому некоторые игроки вчера сыграли по 60 минут, а сегодня по 30 и наоборот. И сегодня мы выглядели немного уставшими. Игра показала, что нам есть над чем работать в обороне, ведь мы пропустили три мяча . В атаке мы себя хорошо проявили, создали много голевых моментов.

Главное в контрольных поединках, чтобы каждый игрок получил определенное количество игрового времени, ведь сбор проходят не 11 игроков, а больше двадцати. Наиболее важно сейчас набрать форму, необходимые кондиции. А результаты будут важны уже начиная с 21 июля.

В Динамо каждый игрок атакующего звена способен "сделать разницу". Это и Цыганков, и Калитвинцев, и Беседин, и я, и Владимир Шепелев, и Николай Шапаренко. У нас много игроков, которые "делают разницу". Надеюсь, мы это увидим, когда начнется сезон ", - цитирует Вербич официальный сайт киевлян.

Напомним, "бело-синие" сыграли вничью свой второй контрольный поединок против Тяньцзинь Цюаньцзянь, а Беньямин Вербич забил третий гол в ворота китайцев, спасая Динамо от поражения.