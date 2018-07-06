Уругвай 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Уругвай 0:0 Франция

31' - Касерес пробил с метров 60-и - намного выше ворот.

23' - Суарес сбил Павара на "бровке".

19' - Погба пробил издали - мимо.

15' - Мбаппе пробил головой с метров 5-и - выше ворот.

14' - Льорис отбивает мяч после удара Година головой.

11' - Теперь уже Погба завалили в центре поля.

8' - Погба завалил Стуани в центре поля.

5' - Стуани пробил с метров 15-и - мяч полетел к боковой.

2' - Жиру лежит на газоне после столкновения с Хименесом.

1-й тайм начался!

Прозвучали национальные гимны:

6 июля на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи 1/4 финала. Открывать программу игрового дня будут команды Уругвая и Франции. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Аргентины Нестор Питана. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Составы команд

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 17:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Франции является фаворитом в противостоянии с Уругваем. На победу европейской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,95, успех южноамериканской сборной оценивается в 4,5. Ничья котируется коэффициентом 3,1.

Интересные факты

- Уругвай и Франции в 4-й раз встречаются в рамках ЧМ (1 победа за Уругваем и 2 ничьи).

- Всего команды 8 раз встречались между собой (3 победы за Уругваем, 1 раз побеждали французы, 4 раза была зафиксирована ничья).

- Уругвай ни разу не побеждал в 5-и матчах ЧМ подряд.