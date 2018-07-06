Уругвай 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Уругвай - Франция.
Уругвай 0:0 Франция
31' - Касерес пробил с метров 60-и - намного выше ворот.
23' - Суарес сбил Павара на "бровке".
19' - Погба пробил издали - мимо.
15' - Мбаппе пробил головой с метров 5-и - выше ворот.
14' - Льорис отбивает мяч после удара Година головой.
11' - Теперь уже Погба завалили в центре поля.
8' - Погба завалил Стуани в центре поля.
5' - Стуани пробил с метров 15-и - мяч полетел к боковой.
2' - Жиру лежит на газоне после столкновения с Хименесом.
1-й тайм начался!
Прозвучали национальные гимны:
6 июля на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи 1/4 финала. Открывать программу игрового дня будут команды Уругвая и Франции. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Аргентины Нестор Питана. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Составы команд
Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.
Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 17:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Франции является фаворитом в противостоянии с Уругваем. На победу европейской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,95, успех южноамериканской сборной оценивается в 4,5. Ничья котируется коэффициентом 3,1.
Интересные факты
- Уругвай и Франции в 4-й раз встречаются в рамках ЧМ (1 победа за Уругваем и 2 ничьи).
- Всего команды 8 раз встречались между собой (3 победы за Уругваем, 1 раз побеждали французы, 4 раза была зафиксирована ничья).
- Уругвай ни разу не побеждал в 5-и матчах ЧМ подряд.