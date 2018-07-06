Бразилия 0:2 Бельгия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Бразилия 0:2 Бельгия

Голы: Фернандиньо 13' (автогол), Де Брюйне 31'

1 минута добавлена к 1-му тайму.

42' - Компани пробил пяткой вкасание после подачи с углового - Алиссон на месте.

41' - Де Брюйне пробил со штрафного - Алиссон отбил на угловой.

37' - Куртуа спасает свои ворота после дальнего удара Коутиньо.

36' - Жезус пробил головой после подачи с левого фланга.

31' - Гол! Де Брюйне мощным ударом с линии штрафной удваивает преимущество Бельгии.

30' - Витсель заблокировал удар Неймара из-за пределов штрафной.

26' - Марсело пробил - Куртуа отбил.

19' - Коутиньо пробил издали - Куртуа на месте.

15' - Бразилия усилила давление на бельгийцев.

13' - Гол! После подачи с углового Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота.

13' - Феллаини пробил со средней дистанции - будет угловой.

10' - Паулиньо промазал по мячу, пробивая с метров 8-и.

8' - Шадли пробил издали - мимо ворот.

8' - Штанга! Тиаго Силва пробивал в упор после подачи с углового - мяч задел штанга, а затем его накрыл Куртуа.

6' - Феллаини сфолил на Неймаре в центре поля.

3' - Куртуа поймал мяч после навеса с правого фланга.

Матч начался!

5 минут до начала матча:

Сборные Бразилии и Бельгии закроют программу матчей 6 июля на ЧМ-2018. Игра пройдет в Казани на Казань Арене, рассудит встречу рефери из Сербии Милорад Мажич. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Составы команд

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Бразилии является фаворитом в противостоянии с Бельгией. На победу южноамериканской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех европейской сборной оценивается в 3,6. Ничья котируется коэффициентом 3,3.

Интересные факты

- 6 последних поражений на ЧМ Бразилии нанесли европейские сборные.

- Сборная Бельгии последние 2 раза вылетала в плей-офф ЧМ от южноамериканских команд: Аргентины (2014) и Бразилии (2002).

- Бразилия 11 раз из 20 преодолевала барьер 1/4 финала на ЧМ.

- Команды 4 раза играли между собой (3 победы на счету Пентакампеоне, 1 раз побеждала Бельгия).

- Неймар на чемпионате мира нанес больше всех ударов по воротам соперников (на текущий момент 12).

- Бельгия - самая результативная команда ЧМ-2018 на данный момент (12 голов).

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.