Бразилия 0:2 Бельгия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Бразилия - Бельгия.
Бразилия 0:2 Бельгия
Голы: Фернандиньо 13' (автогол), Де Брюйне 31'
1 минута добавлена к 1-му тайму.
42' - Компани пробил пяткой вкасание после подачи с углового - Алиссон на месте.
41' - Де Брюйне пробил со штрафного - Алиссон отбил на угловой.
37' - Куртуа спасает свои ворота после дальнего удара Коутиньо.
36' - Жезус пробил головой после подачи с левого фланга.
31' - Гол! Де Брюйне мощным ударом с линии штрафной удваивает преимущество Бельгии.
30' - Витсель заблокировал удар Неймара из-за пределов штрафной.
26' - Марсело пробил - Куртуа отбил.
19' - Коутиньо пробил издали - Куртуа на месте.
15' - Бразилия усилила давление на бельгийцев.
13' - Гол! После подачи с углового Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота.
13' - Феллаини пробил со средней дистанции - будет угловой.
10' - Паулиньо промазал по мячу, пробивая с метров 8-и.
8' - Шадли пробил издали - мимо ворот.
8' - Штанга! Тиаго Силва пробивал в упор после подачи с углового - мяч задел штанга, а затем его накрыл Куртуа.
6' - Феллаини сфолил на Неймаре в центре поля.
3' - Куртуа поймал мяч после навеса с правого фланга.
Матч начался!
5 минут до начала матча:
Сборные Бразилии и Бельгии закроют программу матчей 6 июля на ЧМ-2018. Игра пройдет в Казани на Казань Арене, рассудит встречу рефери из Сербии Милорад Мажич. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Бразилии является фаворитом в противостоянии с Бельгией. На победу южноамериканской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех европейской сборной оценивается в 3,6. Ничья котируется коэффициентом 3,3.
Интересные факты
- 6 последних поражений на ЧМ Бразилии нанесли европейские сборные.
- Сборная Бельгии последние 2 раза вылетала в плей-офф ЧМ от южноамериканских команд: Аргентины (2014) и Бразилии (2002).
- Бразилия 11 раз из 20 преодолевала барьер 1/4 финала на ЧМ.
- Команды 4 раза играли между собой (3 победы на счету Пентакампеоне, 1 раз побеждала Бельгия).
- Неймар на чемпионате мира нанес больше всех ударов по воротам соперников (на текущий момент 12).
- Бельгия - самая результативная команда ЧМ-2018 на данный момент (12 голов).
Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.