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Смалийчук - о скандале с голкипером, который поддержал Россию на ЧМ-2018

Олег Смалийчук
15:00 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал разрыв контракта с голкипером Михаилом Готрой, который открыто поддерживал сборную России на ЧМ-2018.

По словам Смалийчука, решение о прекращении сотрудничества с Готрой принимал он лично. Напомним, Карпаты расторгли контракт с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой после того, как голкипер выложил фотографии, на которых открыто поддерживает сборную России на ЧМ-2018.

"Решение по Готре принимал лично и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне, как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне.

Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому наср*ть мне на мнение пророссийских бродяг, Бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своем поступке", – написал Смалийчук на своей странице в Facebook.

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Новости спорта, Новости футбола, Олег Смалийчук, ФК Карпаты, Футбол.
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