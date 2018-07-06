Смалийчук - о скандале с голкипером, который поддержал Россию на ЧМ-2018

По словам Смалийчука, решение о прекращении сотрудничества с Готрой принимал он лично. Напомним, Карпаты расторгли контракт с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой после того, как голкипер выложил фотографии, на которых открыто поддерживает сборную России на ЧМ-2018.

"Решение по Готре принимал лично и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне, как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне.

Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому наср*ть мне на мнение пророссийских бродяг, Бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своем поступке", – написал Смалийчук на своей странице в Facebook.