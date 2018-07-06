Участник ЧМ-2018 провалил допинг-тест

Саид Эзатолахи провалил допинг-тест, сообщает канал в Телеграм "Мутко Против".

У игрока замечено превышение лютеинизирующего гормона, который позволяет производить тестостерон.

Сейчас антодопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Этот гормон может быть завышен как в случае употребления запрещенных препаратов, так и в случае некоторых заболеваний.

ФИФА отказалась комментировать инцидент, заявляя, что они могут давать информацию только по доказанным случаям употребления допинга.