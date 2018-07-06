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Участник ЧМ-2018 провалил допинг-тест

Саид Эзатолахи (справа)
15:51 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Допинг-проба хавбека сборной Ирана Саида Эзатолахи оказалась положительной.

Саид Эзатолахи провалил допинг-тест, сообщает канал в Телеграм "Мутко Против".

У игрока замечено превышение лютеинизирующего гормона, который позволяет производить тестостерон.

Сейчас антодопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Этот гормон может быть завышен как в случае употребления запрещенных препаратов, так и в случае некоторых заболеваний.

ФИФА отказалась комментировать инцидент, заявляя, что они могут давать информацию только по доказанным случаям употребления допинга.

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Новости спорта, Новости футбола, Саид Эзатолахи, Футбол, ЧМ-2018.
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