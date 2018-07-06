Франция обыграла Уругвай и пробилась в полуфинал ЧМ-2018

В матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Уругвая и Франции. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой европейской команды со счётом 2:0.

Уругвай 0:2 Франция

Голы: Варан 40', Гризманн 61'

Предупреждения: Бентанкур 38', Родригес 68' - Эрнандес 33', Мбаппе 68'

Французы вышли вперёд в счёте на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана, который отличился после голевой передачи от нападающего Антуана Гризмана. На 61-й минуте всё тот же Гризманн удвоил преимущество сборной Франции, отличившись после результативной передачи от Корентина Толиссо.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира – 2018, где сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия, а команда Уругвая завершила участие в турнире.