Франция обыграла Уругвай и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
Новости спорта: На чемпионате мира по футболу завершился первый четвертьфинальный матч Уругвай - Франция.
В матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Уругвая и Франции. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой европейской команды со счётом 2:0.
Уругвай 0:2 Франция
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Голы: Варан 40', Гризманн 61'
Предупреждения: Бентанкур 38', Родригес 68' - Эрнандес 33', Мбаппе 68'
Французы вышли вперёд в счёте на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана, который отличился после голевой передачи от нападающего Антуана Гризмана. На 61-й минуте всё тот же Гризманн удвоил преимущество сборной Франции, отличившись после результативной передачи от Корентина Толиссо.
Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира – 2018, где сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия, а команда Уругвая завершила участие в турнире.