Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
Новости: ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала

Смотрите фото (3)
Бразилия - Бельгия
00:22 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей 1/4 финала ЧМ-2018, которые были сыграны в пятницу, 6 июля.

В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира были сыграны первые встречи 1/4 финала мундиаля. Франция одержала уверенную победу над сборной Уругвая, а сборная Бельгии в красивом и зрелищном поединке одержала победу над пятикратными чемпионами мира - сборной Бразилии.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Чемпионат мира. 1/4 финала:

Результаты матчей 6 июля:

Уругвай - Франция 0:2

Голы: Варан, 40, Гризманн, 61

Уругвай: Муслера — Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Лаксальт — Суарес, Стуани (Гомес, 59)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Дембеле, 88), Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Нзонзи, 80) — Жиру

Предупреждения: Бентанкур, Родригес — Эрнандес, Мбаппе

Бразилия - Бельгия 1:2

Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (в свои ворота), де Брюйне, 31

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).

Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).

Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье.

Также в субботу, 7 июля, состоятся еще два матча 1/4 финала: Россия - Хорватия и Швеция - Англия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бразилия - Бельгия, Новости футбола, Результаты матчей ЧМ-2018, Сборная Бельгии, Сборная Бразилии, Сборная Франции, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Новичка Торино в аэропорту приняли за Роналду Карпаты нашли нового вратаря Уругвай 0:2 Франция: события матча

Последние новости

Нереально сдерживать смех: забавные неприятности, которые могут случится с любым Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов первой половины 2018 года Самые прекрасные места со всей планеты (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Шахтер и Динамо поспорят за бразильского защитника
03 Дибала кардинально сменил имидж
04 Назван главный претендент на Зинченко
05 Официально. Легендарный Буффон стал игроком ПСЖ
Новости сегодня
00:38 Британские ученые назвали способ, как улучшить человеческие способности
00:10 Сногсшибательная Хельга Лавкейти - модель, покорившая сердце лидера сборной Колумбии (Фото)
23:59 Назван главный претендент на Зинченко
23:58 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
23:49 Смешная подборка картинок для тех, кто не хочет спать
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Новости: Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Новости: В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
Новости: "Топ-модель по-украински": участников 5 сезона покажут до эфира
"Топ-модель по-украински": участников 5 сезона покажут до эфира
Добавить комментарий
0