ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей 1/4 финала ЧМ-2018, которые были сыграны в пятницу, 6 июля.
В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира были сыграны первые встречи 1/4 финала мундиаля. Франция одержала уверенную победу над сборной Уругвая, а сборная Бельгии в красивом и зрелищном поединке одержала победу над пятикратными чемпионами мира - сборной Бразилии.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Чемпионат мира. 1/4 финала:
Результаты матчей 6 июля:
Уругвай - Франция 0:2
Голы: Варан, 40, Гризманн, 61
Уругвай: Муслера — Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Лаксальт — Суарес, Стуани (Гомес, 59)
Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Дембеле, 88), Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Нзонзи, 80) — Жиру
Предупреждения: Бентанкур, Родригес — Эрнандес, Мбаппе
Бразилия - Бельгия 1:2
Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (в свои ворота), де Брюйне, 31
Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).
Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье.
Также в субботу, 7 июля, состоятся еще два матча 1/4 финала: Россия - Хорватия и Швеция - Англия.