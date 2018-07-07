ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала

В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира были сыграны первые встречи 1/4 финала мундиаля. Франция одержала уверенную победу над сборной Уругвая, а сборная Бельгии в красивом и зрелищном поединке одержала победу над пятикратными чемпионами мира - сборной Бразилии.

Чемпионат мира. 1/4 финала:

Результаты матчей 6 июля:

Уругвай - Франция 0:2

Голы: Варан, 40, Гризманн, 61

Уругвай: Муслера — Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Лаксальт — Суарес, Стуани (Гомес, 59)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Дембеле, 88), Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Нзонзи, 80) — Жиру

Предупреждения: Бентанкур, Родригес — Эрнандес, Мбаппе

Бразилия - Бельгия 1:2

Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (в свои ворота), де Брюйне, 31

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).

Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).

Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье.

Также в субботу, 7 июля, состоятся еще два матча 1/4 финала: Россия - Хорватия и Швеция - Англия.