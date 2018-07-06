Официально. Легендарный Буффон стал игроком ПСЖ

ПСЖ подписал однолетний контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном, сообщил официальный сайт парижского клуба.

Кроме того в соглашении с 40-летним итальянцем прописана опция продления еще на один сезон. По информации СМИ, в Париже он будет зарабатывать четыре миллиона евро в год.

"Я очень рад перейти в Пари Сен-Жермен. Впервые в своей карьере я покинул пределы своей родной страны и лишь такой амбициозный проект мог склонить меня к этому решению", — заявил Буффон.

Буффон начинал свою карьеру в составе Пармы, где выиграл Кубок Италии, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а в 2001-м году перешел в Ювентус за 52 миллиона евро.

В туринском клубе Джанлуиджи провел 656 матчей, в которых пропустил 518 голов и сохранил свои ворота "сухими" 311 раз. Вместе с "бьянконери" он 11 раз выигрывал Серию А, пять раз Суперкубок Италии, четыре раза Кубок Италии и один раз Серию Б.

Также он отыграл 176 матчей за сборную Италии, с которой в 2006-м году выигрывал чемпионат мира.