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Венграм, которые сыграли на чемпионате непризнанных государств, запретили въезд в Украину

Карпаталья
02:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости спорта: Организаторам и участникам "команды" из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.

Организаторам и участникам "команды" "Карпаталья" из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины, а относительно граждан Украины - инициировано лишение спортивных лицензий.

Такой ответ предоставили в Службе безпки Украины народному депутату Андрею Ильенко относительно запроса об участии команды "Карпаталья" в чемпионате непризнанных стран, сообщил депутат в своем Facebook.

"Установлено, что команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского - Закарпатье) сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатское происхождение (родились в Закарпатской области)", - говорится в документе.

Кроме того, СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

"Организаторам и членам команды из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины", - подытоживается в документе.

Как сообщалось, команда "Карпаталья" (на венгерском - "Закарпатье") была задействована в проведении турнира под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоціацій).

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Новости спорта, Карпаталья, Новости Украины, СБУ, Украина, Футбол.
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