ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала 7 июля

Сборные Швеции и Англии сыграют 7 июля в городе Самара на стадионе Космос Арена в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 1,9, а на их оппонента – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Англии можно поставить с коэффициентом 1,91, а на победу Швеции – 4,5.

Сборные России и Хорватии сыграют 7 июля в городе Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хорватской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "шашечных" с коэффициентом 2,2, а на хозяев турнира – 4,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Хорватии можно поставить с коэффициентом 2,2, а на победу России – 3,75.