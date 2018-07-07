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Швеция - Англия: Бекхэм решил поднять ставки в споре с Ибрагимовичем

Дэвид Бекхэм
17:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Дэвид Бекхэм готов лично свозить Ибру за покупками, но и в ответ требует серьезного поступка.

Спор Дэвида Бекхэма и Златана Ибрагимовича на матч их сборных на ЧМ-2018 обрел новые ставки.

Если вначале Златан предложил британцу обед в любой точке мира против покупки мебели в магазине IKEA, то Бекхэм предложил другое пари.

"Златан, готов лично тебя отвезти в IKEA и купить все, что ты хочешь для своего особняка в Лос-Анджелесе. Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты приехал на игру английской сборной на Уэмбли, надел футболку сборной Англии, а в перерыве попробовал наше традиционное блюдо из рыбы и чипсов.

Отметим, что матч Швеция – Англия состоится в субботу, 7-го июля.

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Новости спорта, Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Новости футбола, Новости ЧМ-2018, Сборная Англии, Сборная Швеции, Футбол, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
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