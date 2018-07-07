Динамо "увело" у Шахтера бразильского защитника Сидиклея
Новости спорта: Динамо выиграло борьбу у Шахтера за бразильского защитника Паранаэнсе Сидиклея.
Киевляне покупают бразильца за 5 миллионов евро.
Динамо выиграло борьбу у Шахтера и Зенита за левого защитника Атлетико Паранаэнсе Сидиклея, сообщает Globo Esporte.
Киевляне заплатят за бразильца 5 миллионов евро, а с самим игроком уже договорились о подписании 5-летнего контракта.
Источник отмечает, что фулбек уже урегулировал отношения со своими прежними клубами и сегодня должен отправиться в Киев.
Динамо удалось выиграть борьбу за него у Шахтера и Зенита, которые также сделали предложения.
Сидиклей является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, но текущий сезон проводил на правах аренды за Коринтианс (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).
Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ей.