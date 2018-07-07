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Динамо "увело" у Шахтера бразильского защитника Сидиклея

Сидиклей
08:45 Сегодня Телеграф
sportarena

Новости спорта: Динамо выиграло борьбу у Шахтера за бразильского защитника Паранаэнсе Сидиклея.

Киевляне покупают бразильца за 5 миллионов евро.

Динамо выиграло борьбу у Шахтера и Зенита за левого защитника Атлетико Паранаэнсе Сидиклея, сообщает Globo Esporte.

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Киевляне заплатят за бразильца 5 миллионов евро, а с самим игроком уже договорились о подписании 5-летнего контракта.

Источник отмечает, что фулбек уже урегулировал отношения со своими прежними клубами и сегодня должен отправиться в Киев.

Динамо удалось выиграть борьбу за него у Шахтера и Зенита, которые также сделали предложения.

Сидиклей является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, но текущий сезон проводил на правах аренды за Коринтианс (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).

Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ей.

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Новости спорта, Трансферы, ФК Динамо К, Шахтер.
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