Динамо "увело" у Шахтера бразильского защитника Сидиклея

Киевляне покупают бразильца за 5 миллионов евро.

Динамо выиграло борьбу у Шахтера и Зенита за левого защитника Атлетико Паранаэнсе Сидиклея, сообщает Globo Esporte.

Киевляне заплатят за бразильца 5 миллионов евро, а с самим игроком уже договорились о подписании 5-летнего контракта.

Источник отмечает, что фулбек уже урегулировал отношения со своими прежними клубами и сегодня должен отправиться в Киев.

Динамо удалось выиграть борьбу за него у Шахтера и Зенита, которые также сделали предложения.

Сидиклей является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, но текущий сезон проводил на правах аренды за Коринтианс (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).

Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ей.