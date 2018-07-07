Россия сыграет с Хорватией в 1\4 финала ЧМ-2018: где и когда смотреть

В субботу, 6 июля, определятся еще два полуфиналиста чемпионата мира 2018 года. В Сочи на стадионе "Фишт" в 1/4 финала сойдутся сборные России и Хорватии. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени, сообщает "Сегодня".

Поединок можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале "Интер", который также предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию. Текстовую онлайн трансляцию можно будет читать на нашем сайте.

Российская команда еще ни разу в своей истории не обыгрывала хорватскую сборную, а команды провели между собой три матча – один раз победу отпраздновала Хорватия, еще дважды была зафиксирована ничья. Чтобы мотивировать российских игроков, им озвучили необычное обещание - футболист, который забьет гол Хорватии, получит квартиру в Крыму.

Россия – Хорватия прогноз букмекеров. Букмекеры считают, что и сегодня у сборной России нет шансов победить Хорватию: коэффициент на победу команды Станислава Черчесова в основное время – 3.80, на ничью – 3.00, на победу Хорватии – 2.20. Эксперты считают, что дополнительного времени в матче Россия – Хорватия не будет (1.35), а если матч и продлится больше положенных 90 минут, то и здесь больше шансов выйти в финал у Хорватии – 1.48 против 2.60.