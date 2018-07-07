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Паулинью сравнил матч с Бельгией с разгромным поражением против Германии

Паулинью
09:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости спорта: Для хавбека "Барселоны" поражение от Бельгии более болезненно, чем от Германии на ЧМ-2014.

Полузащитник сборной Бразилии прокомментировал поражение своей сборной в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии (1:2).

Хавбек Барселоны Паулинью сравнил матч против Бельгии с поединком против сборной Германии в полуфинальном поединке ЧМ-2014, который закончился поражением бралицив 1:7.

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"Для меня эти два поражения особо тяжелые. Было очень сложно в 2014 году, однако это поражение от сборной Бельгии еще более болезненно.

Обидно то, как мы проиграли, ведь мы бились на футбольном поле до последней секунды", – цитирует бразильца Goal.

Отметим, что Паулинью играл и во вчерашнем матче против бельгийцев, и в 2014 году против немцев.

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Новости спорта, Бразилия - Бельгия, Паулинью, ЧМ-2018.
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