Срна поделился ожиданиями от матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Хорватии Дарио Срна поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

"Конечно буду болеть за сборную Хорватию. В свое время наша команда сделала большую услугу России, время возвращать долг (речь идет о 2008 году, когда хорваты обыграли англичан и помогли российской сборной выйти на чемпионат Европы – ред).

Думаю, пришло время возвращать долг. Пришло время, когда удача должна улыбнуться сборной Хорватии. Мы много сделали для этого.

Сборная Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много высококлассных, опытных игроков, которые выступают за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения.

Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании – это уже серьезное достижение. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Не сомневаюсь, что будет огромное давление трибун. Тем интереснее игра и почетнее будет победа", – рассказал Срна.