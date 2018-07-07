Милан эффектно представил новую форму (Видео)

Итальянский Милан эффектным роликом представил домашнею форму на сезон 2018/19 от компании Puma. Футболки выполнены в традиционную красно-черную вертикальную полоску. Шорты – белом цвете. Однако новую форму можно будет наблюдать только в Серии А, поскольку Милан на два года отстранили от еврокубков.