Тренер сборной Украины U-19 огласил заявку на Евро-2018

На чемпионат Европы среди юниоров (U-19), который пройдет с 16-го по 29 июля в Финляндии, тренер украинской сборной Александр Петраков взял футболистов 11-ти клубов из Украины и Испании.

Вратари: Андрей Лунин (Реал, Испания), Владислав Кучерук (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Денис Попов (оба – Динамо), Игорь Снурницын (Олимпик), Олег Веремеенко (Карпаты), Дмитрий Семенов (Александрия), Александр Сафонов (Днепр-1).

Полузащитники: Алексей Хахлев (Алавес, Испания), Сергей Булеца (Динамо), Максим Чех (Шахтер), Кирилл Дришлюк (Зирка), Николай Мусолитин (Черноморец), Александр Беляев (Днепр-1).

Напападающие: Георгий Цитаишвили (Динамо), Андрей Кулаков, Алексей Кащук (оба – Шахтер), Андрей Ременюк (Карпаты), Владислав Супряга (Днепр-1).

Сборная Украины в Группе В сыграет со сверстниками из Франции (17 июля), Англии (20 июля) и Турции (23 июля). В Группе А выступят Финляндия, Италия, Норвегия и Португалия.

В следующий раунд выходят первые две команды из каждой группы. Они же получат путевки на чемпионат мира среди юниоров. Пятую путевку разыграют в плей-офф команды, занявшие тритьи места в группах.