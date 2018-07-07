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Защитник сборной Франции уже думает о финале мундиаля

Рафаэль Варан
14:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Рафаэль Варан отмечает молодость французской сборной, а так же ее приспособленность к любому сопернику. что может позволить выиграть Чемпионат Мира 2018.

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан нацелен только на победу на ЧМ-2018.

Накануне определилась первая пара полуфиналистов текущего мундиаля: сборная Франции сыграет с бельгийцами.

В преддверии матча с журналистами RMC Sport пообщался Рафаэль Варан.

"У нас молодая команда, но по ходу турнира мы становимся все более зрелыми".

"Мы хорошо взаимодействуем друг с другом и отлично смотримся в быстрых контратаках. По ходу матча мы можем приспосабливаться к сопернику и менять свою игру, что мы уже показали в поединке против Уругвая".

"В матче с Бельгией нам необходимо будет следить за Ромелу Лукаку, который способен доставить неприятности любой обороне. Необходимо лишить его свободного пространства, так как он очень эффективно его использует".

"Мы надеемся стать чемпионами мира и чувствуем поддержку болельщиков. Постараемся сделать все, чтобы фанаты нами гордились".

"Это будет матч двух серьезных команд, в котором нет фаворитов. Игра будет тяжелой, но мы выложимся по полной", — сказал Рафаэль.

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Новости спорта, Рафаэль Варан, Франция-Бельгия, ЧМ-2018.
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