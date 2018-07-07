Швеция - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Швеция - Англия.
Швеция 0:1 Англия
Гол: Магуайр 30'
30' - Гол! Магуайр забивает головой после подачи с углового.
29' - На вынос играю шведы в своей штрафной после серии навесов англичан.
26' - Берг оказался в офсайде.
24' - Триппьер пробил с острого угла - Ольсен надежен.
23' - Стерлинг неудачно навесил с правого фланга - мяч у шведов.
19' - Опасно! Кейн пробил с метров 20-и - рядом со штангой.
14' - Клаессон пробил издали - выше ворот.
10' - Гранквист опережает Стерлинга после заброса Кейна.
4' - Лингард оказался в офсайде.
Матч начался!
Сегодня, 7 июля, на чемпионате мира по футболу состоятся 2 последних четвертьфинала. Открывать программу матчей дня будут команды Швеции и Англии. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу рефери из Нидерландов Бьорн Кейперс. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 17:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с Швецией. На победу английской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,95, успех скандинавской сборной оценивается в 5,5. Ничья котируется коэффициентом 3,45.
Интересные факты
- Как игрок нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт трижды встречался со Швецией, и ни разу его команда не выигрывала.
- Англия играет в четвертьфинале ЧМ впервые с 2006 года.
- Команды сыграют в 24-й раз в истории: на данные момент наблюдается полное равенство (по 7 побед у каждой сборной и 9 раз была зафиксирована ничья).
- У капитана сборной Швеции Андреаса Гранквиста вчера родился второй ребенок.
- Капитан сборной Англии уже забил 6 голов на нынешнем турнире, догнав по этому показателю другого именитого капитана Марадону.