Швеция - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018

Швеция 0:1 Англия

Гол: Магуайр 30'

30' - Гол! Магуайр забивает головой после подачи с углового.

29' - На вынос играю шведы в своей штрафной после серии навесов англичан.

26' - Берг оказался в офсайде.

24' - Триппьер пробил с острого угла - Ольсен надежен.

23' - Стерлинг неудачно навесил с правого фланга - мяч у шведов.

19' - Опасно! Кейн пробил с метров 20-и - рядом со штангой.

14' - Клаессон пробил издали - выше ворот.

10' - Гранквист опережает Стерлинга после заброса Кейна.

4' - Лингард оказался в офсайде.

Матч начался!

Сегодня, 7 июля, на чемпионате мира по футболу состоятся 2 последних четвертьфинала. Открывать программу матчей дня будут команды Швеции и Англии. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу рефери из Нидерландов Бьорн Кейперс. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Составы команд

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 17:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с Швецией. На победу английской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,95, успех скандинавской сборной оценивается в 5,5. Ничья котируется коэффициентом 3,45.

Интересные факты

- Как игрок нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт трижды встречался со Швецией, и ни разу его команда не выигрывала.

- Англия играет в четвертьфинале ЧМ впервые с 2006 года.

- Команды сыграют в 24-й раз в истории: на данные момент наблюдается полное равенство (по 7 побед у каждой сборной и 9 раз была зафиксирована ничья).

- У капитана сборной Швеции Андреаса Гранквиста вчера родился второй ребенок.

- Капитан сборной Англии уже забил 6 голов на нынешнем турнире, догнав по этому показателю другого именитого капитана Марадону.