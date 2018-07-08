Ди Мария близок к переезду в Серию А

С приходом в ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе Ди Мария стал получать меньше игрового времени и потерял безоговорочный статус основного игрока.

Более того, парижане не прочь расстаться с 30-летним футболистом, которого хотят видеть в Италии.

Как сообщает Mediaset Premium, к трансферу Ди Марии очень близок Наполи, ведущий активные переговоры с ПСЖ и самим игроком. Ожидается, что сумма трансфера хавбека будет относительно невысокой, так как у Анхеля остался лишь один год по контракту с парижанами.

Самому Ди Марии была предложена зарплата в 5 млн евро в год.

Напомним, что на ЧМ-2018 Анхель отметился красивейшим голом издали в ворота сборной Франции, который, тем не менее, не спас Аргентину от вылета.