В Испании назвали имя нового главного тренера сборной

Луис Энрике станет наставником национальную сборной Испании, информирует Marca.

Как сообщает издание, Королевская испанская футбольная федерация уже достигла договоренности с 48-летним тренером о двухлетнем контракте.

Известно, что на данную должность также рассматривали кандидатуры Кике Санчеса Флореса (Эспаньол) и Роберто Мартинеса (сборная Бельгии).

Напомним, последним место работы Луиса Энрике была Барселона, которую он покинул летом 2017 года. С каталонцами он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды – Кубок Испании и один раз Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что сборная Испании осталась без главного тренера.