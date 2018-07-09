В Испании назвали имя нового главного тренера сборной
Новости спорта: Экс-наставник Барселоны возглавит испанскую национальную команду.
Луис Энрике станет наставником национальную сборной Испании, информирует Marca.
Как сообщает издание, Королевская испанская футбольная федерация уже достигла договоренности с 48-летним тренером о двухлетнем контракте.
Известно, что на данную должность также рассматривали кандидатуры Кике Санчеса Флореса (Эспаньол) и Роберто Мартинеса (сборная Бельгии).
Напомним, последним место работы Луиса Энрике была Барселона, которую он покинул летом 2017 года. С каталонцами он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды – Кубок Испании и один раз Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что сборная Испании осталась без главного тренера.