Известный российский боксер обозвал Виду "петушком хорватским"
Новости спорта: Российский боксер Денис Лебедев недоволен поведением защитника сборной Хорватии.
Скандальное видео Домагоя Виды вместе с Огненом Вукоевичем вызвало бурю негодования в России. Теперь же свое мнение по этому поводу высказал и российский боксер Денис Лебедев.
Его украинский коллега Иван Редкач выложил на своей странице в Инстаграме свое общее фото с Видой:
Лебедев же свое отношение к защитнику сборной Хорватии высказал в комментарии под фото:
«Петушок хорватский», – написал Лебедев.
Позже диалог продолжился: