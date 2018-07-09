Известный российский боксер обозвал Виду "петушком хорватским"

Скандальное видео Домагоя Виды вместе с Огненом Вукоевичем вызвало бурю негодования в России. Теперь же свое мнение по этому поводу высказал и российский боксер Денис Лебедев.

Его украинский коллега Иван Редкач выложил на своей странице в Инстаграме свое общее фото с Видой:

Лебедев же свое отношение к защитнику сборной Хорватии высказал в комментарии под фото:

«Петушок хорватский», – написал Лебедев.

Позже диалог продолжился: