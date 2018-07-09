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Азар: Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"

Эден Азар
10:34 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением об игре французского форварда Килиане Мбаппе.

«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. В детстве Мбаппе смотрел, как играю я, теперь я смотрю, как играет он. Я очень уважаю Килиана за то, что он делает на футбольном поле в свои 19 лет. Для современного футбола это редкость.

В будущем он должен стать обладателем «Золотого мяча». Хотя, на мой взгляд, он уже его заслуживает», – приводит слова Азара beIN Sports.

Сборные Бельгии поспорит со сборной Франции за выход в финал чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 10 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало — в 21:00 по московскому времени.

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Новости спорта, Новости футбола, ЧМ-2018, Эден Азар.
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