Азар: Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"

«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. В детстве Мбаппе смотрел, как играю я, теперь я смотрю, как играет он. Я очень уважаю Килиана за то, что он делает на футбольном поле в свои 19 лет. Для современного футбола это редкость.

В будущем он должен стать обладателем «Золотого мяча». Хотя, на мой взгляд, он уже его заслуживает», – приводит слова Азара beIN Sports.

Сборные Бельгии поспорит со сборной Франции за выход в финал чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 10 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало — в 21:00 по московскому времени.