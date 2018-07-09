Сколько "Боруссия" хочет получить за трансфер Ярмоленко

Дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм» пока не могут договориться о сумме трансфера Андрея Ярмоленко, сообщает «Команда №1». Лондонцы предлагают за 25-летнего игрока € 22 млн и € 3 млн бонусами. «Боруссия» хочет получить за Ярмоленко € 25 млн и ещё плюс € 3 млн бонусами.

Также трансфер задерживается из-за получения разрешения футболистом на работу в Англии. Украинец перешёл в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за € 25 млн. Действующий контракт форварда с клубом из Дортмунда рассчитан до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Ярмоленко принял участие в 18 матчах (13 — в основе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.