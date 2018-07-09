Эвра - Роналду: Если хочешь играть до 2050 года, следует перейти в "Ювентус"

Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал слухи о скором переходе нападающего мадридского «Реала Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

«Я не говорил с Криштиану на эту тему, но вот ему мой совет: если хочешь играть до 2050 года, тебе следует перейти в «Ювентус». Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Всё просто.

Я благодарен «Ювентусу», потому что если я и продолжал играть и побеждать после «Манчестер Юнайтед», то только благодаря этому клубу. «Юве» навсегда в моём сердце.

Криштиану, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в «Ювентус», то тебе придётся работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь. Если ты выберешь «Юве», то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя», — приводит слова Эвра Football Italia,

Напомним, Патрис выступал за «старую сеньору» с 2014 по 2017 год.