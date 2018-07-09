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"ПСЖ" готов заплатить за Коутиньо € 270 млн, "Барселона" уже отреагировала

Филиппе Коутиньо
11:20 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Атакующий полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо стал объектом интереса ПСЖ.

Французский клуб предложил за игрока рекордные 270 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Правда, отмечается, что указанное предложение по трансферу 26-летнего бразильца ПСЖ сделал не непосредственно Барселоне, а агенту Коутиньо Киа Джурабичану.

ПСЖ надеется угодить лидеру команды Неймару, подписав его друга и партнера по сборной Бразилии. В случае, если Неймар все же решит покинуть ПСЖ, то клуб будет иметь готовую замену бразильцу.

К слову, клаусула Коутиньо, который перешел в Барселону в начале 2018 года из Ливерпуля, составляет 400 млн евро. Представители Барселоны уже заявили, что несмотря на отсутствие официальных предложений по Коутиньо, любой клуб, который хочет подписать бразильца, обязан выплатить указанную сумму.

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Новости спорта, Новости футбола, Филиппе Коутиньо, ФК Барселона, ФК ПСЖ, ЧМ-2018.
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