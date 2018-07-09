Экс-игрока Арсенала подозревают в поджоге жилого дома

В субботу, 30 июня, Эбуэ был задержан полицией. Он вел себя подозрительно возле дома в районе Анфилд, где внезапно возник пожар, сообщает Daily Mirror.

Издание пишет, что также африканца подозревают в рассылке писем с угрозами неизвестным людям.

Родные Эбуэ переживают за его психическое здоровье, ведь известно, что после бракоразводного процесса он остался без денег и даже какое-то время не имел жилья. Эммануэль ранее говорил, что из-за этой ситуации был близок к суициду.

35-летний защитник сделал себе имя в Арсенале, за который сыграл 215 матчей (10 голов) в 2005-11 годах. Его последним клубом был Сандерленд, откуда Эбуэ ушел летом 2016-го.