Селезнев поддержал форварда сборной России, который не забил пенальти

Федор Смолов стал одним из главных антигероев сборной России на чемпионате мира.

В четвертьфинальном поединке со сборной Хорватии нападающий «Краснодара» не реализовал свой пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Сейчас футболист находится под сильным давлением со стороны СМИ и болельщиков.

Однако, находятся и те, кто встает на защиту игрока.

Евгений Селезнев опубликовал фото, на котором он, Смолов и Разван Рац.

«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот кто не падает тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!», - написал украинский форвард.