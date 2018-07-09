Скала не будет участвовать во Второй лиге, Сталь - под вопросом

Вечером в воскресенье бывший пресс-атташе Стали Александр Горбачев сообщил в Facebook, что владелец клуба Вардан Исраелян уведомил игроков о роспуске команды из-за банкротства.

Теперь же известно, что клуб из-за отсутствия должного финансирования снялся с турнира.

О решении Скалы прекратить выступления во Второй лиге и оставить только футбольную школу стало известно еще в середине июня.

Ситуация с другими участниками турниров также остается не до конца определенной.

Участие Нафтовика-Укрнафты в Первой лиге вместо ФК Полтава по-прежнему под большим вопросом. Руководство клуба хочет сохранить клуб и даже прислало письмо в ПФЛ с подтверждением участия в чемпионате. Однако окончательного подтверждения существования команды нет, поскольку компания Укрнафта еще не обсудила судьбу клуба на собрании акционеров. Вероятно, оно состоится уже после 11 июля, когда пройдет жеребьевка предварительного раунда Кубка Украины. Из-за этого ПФЛ может не допустить Нафтовик из-за нарушения регламентных норм, хотя ранее клуб получил аттестат от комитета лицензирования.

Лучше складывается ситуация у Гелиоса и Черкасского Днепра. Харьковчане ведут переговоры с потенциальным собственником клуба в лице Кобры и уже во вторник вопрос о переименовании и существовании команды может решиться успешно. Черкасский Днепр готовится к новому сезону, наигрывая состав через спарринги. Единственным существенным изменением станет название — Черкащина-Академия.

Если Нафтовик-Укрнафта все же не будет допущен к сезону, то ПФЛ проведет сезон по резервному варианту, обсужденному летней конференции организации — 16 команд в Первой лиге и 10+10 во Второй.