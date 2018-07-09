"Ливерпуль" готов выкупить Домагоя Виду

Ливерпуль заинтересован в подписании защитника Бешикташа и сборной Хорватии Домагоя Виды. Мерсисайдцы готовы предложить за хорвата 12 млн фунтов, сообщает Mirror.

Вида в составе сборной Хорватии проводит успешный Кубок мира в России, завоевав путевку в полуфинал. В случае перехода в Ливерпуль экс-защитник Динамо будет играть рядом со своим партнером по национальной команде Деяном Ловреном.

Напомним, после матча ЧМ-2018 против России Вида спровоцировал настоящий скандал, сняв видеоролик со словами "Слава Украине". Защитник рисковал получить дисквалификацию от ФИФА, однако отделался только предупреждением.

Контракт хорвата с Бешикташем действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что в возвращении Виды заинтересовано Динамо.