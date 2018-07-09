Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Новости: Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Новости: Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу
Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу
Новости: Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на суперматч 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018
X

Завтра в Динамо может пройти медосмотр новичок из Бразилии

Паранаэнсе Сидклей
15:07 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
football24.ua
dynamo.kiev.ua

Новости спорта: После медосмотра будет решено перейдет ли Сидклей в Динамо.

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат Атлетико Паранаэнсе, вероятно, продолжит карьеру в Украине.

Как стало известно "Футбол 24", левый защитник Атлетико Паранаэнсе Сидклей, который сейчас направляется в Киев, во вторник может пройти медосмотр в киевском Динамо.

После этого будет решаться вопрос о возможном переходе в Динамо игрока, который в последнее время выступал на правах аренды за один из самых титулованных клубов Бразилии Коринтианс.

Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу Динамо, Шахтера и Зенита. Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сидкей, ФК Динамо К, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)

Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)
Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)

Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)
Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)

Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Стало известно, где пройдет матч Лиги Европы "Мариуполь" - "Юргорден" Зинченко может перейти в "Ньюкасл" Кубок Украины: стали известны пары первого раунда

Последние новости

Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни
Сегодня читают в спорте
01 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
02 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
03 Леоненко прокомментировал ситуацию с Видой и Вукоевичем
04 Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсетях
05 Португалец Роланду подписал контракт с французским топ-клубом
Новости сегодня
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0