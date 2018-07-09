Автобус сборной Бразилии фанаты забросали камнями

Бразильские фанаты ожидали от своей сборной победы на чемпионате Мира. Ожидания болельщиков Селесао вновь не оправдались: сборная Бразилии покинула турнир на стадии 1/4 финала.

После невыразительной ничьей со Швейцарией (1:1) последовали непростые победы над Коста-Рикой и Сербией (дважды по 2:0). Уже в 1/8 финала сборная Бразилии показала более убедительный футбол, обыграв Мексику (2:0). А вот на стадии четвертьфинала Бразилия вылетела от сборной Бельгии, уступив – 1:2.

Такое выступление разозлило фанатов, которые устроили "теплый" прием своей сборной. В сеть попало видео, на котором автобус сборной забрасывают камнями.

Ранее мы писали, что полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо и члены его семьи подверглись оскорблениям в социальных сетях. Как сообщает Globo, болельщиков разозлил автогол хавбека в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Бельгией. Бразилия проиграла и покинула мундиаль, хотя была главным фаворитом на победу.