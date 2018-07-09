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Вукоевич - о Домагое Вида: Герой!

Огнен Вукоевич
15:57 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич опубликовал хвалебный пост в адрес Домагоя Виды.

Тренер сборной Хорватии Огнен Вукоевич после победы в четвертьфинале чемпионата мира—2018 над командой России (2:2, 4:3 по пенальти) опубликовал в социальной сети совместную фотографию с защитником сборной Домагоем Видой. Вукоевич сопроводил совместную фотографию в «Инстаграме» сообщением в адрес Виды «Герой!!!».

Напомним, что после победы сборной Хорватии над Россией в серии пенальти Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг «Слава Украине», адресованный болельщикам киевского «Динамо», за которое футболисты выступали вместе ранее.

Вида избежал дисквалификации за своё поведение. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА. Сам хорват, комментируя свои слова, отметил, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку из Украины».

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Новости спорта, Домагой Вида, Новости футбола, Огнен Вукоевич, Сборная Хорватии, Футбол, ЧМ-2018.
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