Сборную Испании официально возглавил Луис Энрике

Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике официально стал новым главным тренером сборной Испании. Об этом сообщила пресс-служба Королевская испанская футбольная федерации. Соглашение со специалистом подписано на два года.

Напомним, что перед началом чемпионата мира-2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский "Реал".

Луис Энрике вместе с "Барселоной" выиграл два чемпионата Испании, три национальных Кубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сборная Испании на чемпионате мира 2018 года провела четыре матча: ничья с Португалией (3:3), победа над Ираном (1:0), ничья с Марокко (2:2), поражение от России в серии пенальти (1:1, 3:4).