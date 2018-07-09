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"Олимпик" объявил о подписании воспитанника киевского "Динамо"

Евгений Морозенко
17:29 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Донецкий "Олимпик" обзавелся новым футболистом в линии полузащиты.

Еще одним новичком «Олимпика» этим летом стал экс-полузащитник «Вереса» Евгений Морозенко. С 26-летним футболистом подписан контракт сроком на два года.

Родился: 16 декабря 1991 года

Возраст: 26 лет

Место рождения: Киев

Гражданство: Украина

Рост/вес: 180/76

Амплуа: атакующий полузащитник

Предыдущие клубы: «Динамо-2» (Киев), «Слован» (Либерец, Чехия), «Говерла» (Ужгород), ФК «Александрия», «Гурия» (Грузия), «Верес» (Ровно)

Воспитанник столичного футбола, на уровне ДЮФЛ выступал за ФК «Отрадный» и киевское «Динамо». В составе второй команды «бело-синих» был одним из лидеров, сыграл 143 матча в первой лиге и забил 12 голов. Непродолжительное время выступал за границей, в составе «Слована» из Либереца дебютировал в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последним клубом Морозенко был «Верес», в котором он провел хороший прошлый сезон – на его счету 25 матчей и один гол.

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Новости спорта, Евгений Морозенко, Новости футбола, УПЛ, ФК Олимпик, Футбол.
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