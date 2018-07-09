"Львов" - "Николаев": онлайн видео-трансляция поединка

Сегодня, 9 июля, участник УПЛ ФК "Львов" проводит товарищеский поединок против клуба Первой лиги МФК "Николаев".

Вашему вниманию прямая трансляция поединка:

ФК "Львов" проводит подготовку к сезону в украинской Премьер лиге. В первом туре чемпионата их ждет встреча против еще одного новичка чемпионата - ФК "Арсенал-Киев". Поединок назначен на 22 июля.