"Львов" - "Николаев": онлайн видео-трансляция поединка
Новости спорта: Вашему вниманию прямая видео-трансляция товарищеского поединка "Львов" - "Николаев".
Сегодня, 9 июля, участник УПЛ ФК "Львов" проводит товарищеский поединок против клуба Первой лиги МФК "Николаев".
Вашему вниманию прямая трансляция поединка:
ФК "Львов" проводит подготовку к сезону в украинской Премьер лиге. В первом туре чемпионата их ждет встреча против еще одного новичка чемпионата - ФК "Арсенал-Киев". Поединок назначен на 22 июля.