Буффон - о планах в "ПСЖ": Хочу доказать, что я все еще отличный вратарь

Голкипер Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от первой тренировке в «Пари Сен-Жермен».

«Я решил стать частью „ПСЖ“, потому что чувствовал, что способен ещё на что-то. Хочу доказать, что я всё ещё отличный вратарь, и я это сделаю. До прошлого года я выступал в составе сборной Италии, показав, что я всё ещё способен конкурировать. Буду играть до тех пор, пока чувствую себя хорошо, и докажу, что я один из лучших. Как только перестану быть таковым, я отступлю.

Мне нравятся трудности, я люблю испытывать себя на прочность. Первая тренировка далась мне нелегко, так как многие из ребят в команде говорят на другом языке, но это не делает меня менее счастливым», — приводит слова Буффона Football Italia.