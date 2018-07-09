Лидер атаки Хорватии - о шансах в матче 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2018 с Англией. Встреча состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники» и начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Всё ощущается иначе. Мы много лет ждали возможности добиться чего-то большого с Хорватией. Мы наконец-то это сделали и оставим весь свой пот, до последней капли, чтобы пробиться в финал. Здорово видеть, что все хорваты объединились вокруг этой победы. Я получаю видеоролики со всех уголков света, и это приятно.

Хорватия – фаворит полуфинала из-за опытности? Соглашусь, у нас, возможно, есть больше опытных игроков, но у нас есть и молодые в составе. Думаю, что наши шансы – 50 на 50. Надо просто верить в себя и сконцентрироваться на игре. У обеих команд есть опыт выступления на крупных турнирах, но я не думаю, что этот фактор будет определяющим", — передаёт слова Манджукича корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.