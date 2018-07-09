Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии

После поднявшейся волны негодования Хорватский футбольный союз исключил Огнена из состава хорватской делегации на ЧМ-2018.

"Я понимаю и уважаю решение ХФС. Я не хочу быть бременем для национальной сборной перед очень ответственным полуфиналом чемпионата мира, когда главное – спокойствие", — цитирует Огнена официальный сайт ХФС.

"Я понимаю, что те высказывания могут быть интерпретированы по-разному. Поэтому мне жаль и я приношу свои извинения российскому народу, если они восприняли их таким образом".

"Я очень горжусь тем, чего Хорватия добилась в России и хочу радоваться за ребят в оставшихся матчах. Я до самого конца буду их самым преданным болельщиком!"

Хорватия сыграет против Англии в полуфинале ЧМ-2018 11 июля.