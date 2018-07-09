"Динамо" - "Ботошани": победа киевлян, потрясающий гол Леднева (Видео)

Спарринг против румынского Ботошани на предсезонном сборе в Австрии завершился минимальной победой Динамо.

Динамо – Ботошани 1:0

Гол: Леднев, 4

Динамо: Рудько (Маханьков, 46) – Михайличенко, Папа Гуйе (Шабанов, 64), Алибеков, Морозюк – Сидорчук, Андриевский, Смирный, Шапаренко, Леднев – Дегтярев (Беседин, 82).

На 61-й минуте Роман (Ботошани) не реализовал пенальти.

Несмотря на небольшое игровое преимущество и быстрый гол Богдана Леднева, соперник Динамо довольно опасно огрызался и имел несколько возможностей сравнять счет.

На 61-й минуте в ворота Динамо был назначен пенальти, однако Михай Роман запустил мяч выше ворот.

Спустя три минуты близок к успеху был Каталин Голофка, однако мяч после его удара попал в перекладину.