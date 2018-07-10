Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсетях

Официальная страница ФИФА в социальной сети Facebook стремительно упала в рейтинге почти до полутора звезд из пяти возможных.

За последние дни на странице появились десятки тысяч негативных оценок с комментариями "Слава Украине!" на разных языках.

По состоянию на 06:30 10-го июля уже 143 тысячи пользователей оценили официальную страницу ФИФА минимально возможной оценкой в один балл.

Одним Facebook украинские пользователи не ограничились, "атаковав" и Twitter. Болельщики оставили уже десятки тысяч отрицательных отзывов на странице FIFA в twitter, сопроводив их хэштегом #GlorytoUkraine.

Стоит отметить, что такая реакция вызвана решением ФИФА вынести предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде, который с Огненом Вукоевичем записали видео, в котором поблагодарили украинских болельщиков за поддержку.

Напомним, Известный киевский иллюстратор и художник Андрей Ермоленко, который создал альтернативную серию плакатов WorldCup FIFA2018 отреагировал на поступок хорватских футболистов Виды и Вукоевича, создав новый альтернативный плакат.